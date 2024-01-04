56-летняя Памела Андерсон без прически и капли макияжа снялась в рекламе одежды. Фото

Американская актриса, звезда "Спасателей Малибу", Памела Андерсон уже более 3 месяцев не носит макияж. Любительница ярких теней из-за таких изменений начала привлекать внимание брендов и стала лицом американской компании Proenza Schouler.

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56-летняя Памела появилась в рекламной кампании новой коллекции одежды, которую представят весной 2024 года. На фото звезда выглядит по-домашнему – без макияжа и прически. Такой образ подчеркивает внешность актрисы и будто побуждает людей не стесняться своей природной красоты. В частности, поклонники бренда даже назвали Памелу "иконой".

В комментариях к опубликованным брендом фото с Памелой Андерсон интернет-пользователи выражали свое восхищение внешностью. "Лучшее сотрудничество за все время", "Икона", "Я куплю все, что она продает", "Потрясающе", "Она такая рок-звезда. Жизнь, которую прожила женщина! И как она себя превосходит! Абсолютный восторг" и другие слова увлечений пишут поклонники.

Бренд выбрал 6 фотографий с актрисой, которые и представили новую коллекцию. Хотя Андерсон отказалась от макияжа и прически во время фотосессии, все же яркий маникюр и педикюр кораллового цвета можно заметить на её ногтях. Выбор именно этого оттенка не случайный, ведь немалое количество одежды из новой коллекции именно этого цвета. В частности, ногти также придают изюминки внешнему виду звезды в черной или белой одежде.

Тренд "без макияжа" для актрисы начался с Парижской недели моды в конце сентября 2023 года. Тогда Памела привлекла безумное внимание публики к своей "свежей" внешности. А сейчас сотрудничество с домом моды для звезды увеличивается, и её стали приглашать стать моделью для брендов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Памела Андерсон рассказывала о своем рутинном уходе, который делает ее кожу свежей и "идеальной". Она не тратит кучу времени перед зеркалом и имеет свою схему.

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