Звезда "Лиги справедливости" отказался сниматься в фильмах DC: названа причина

Американский актер, звезда фильма "Лига справедливости" Рэй Фишер отказывается участвовать в проектах киностудии DC. Это связано с нынешним руководством.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Twitter. Он назвал президента DC Films Уолтера Хамаду лжецом.

По словам Фишера, благодаря его участию расследование по поводу производства "Лиги справедливости", инициированное WarnerMedia, зашло в тупик.

Кроме того, актер отметил, что заказная статья создавалась только для отвлечения внимания.

"Я не буду участвовать ни в каком проекте, связанном с ним (Уолтером Хамадой)", – подытожил кинозвезда.

Рэй Фишер назвал Уолтера Хамаду лжецом Скриншот

Напомним, Рэй Фишер – американский актер, который получил широкую известность по роли Виктора Стоуна/Киборга в фильме "Лига справедливости".

Стоит отметить, что ранее Фишер раскритиковал режиссера Джосса Уидона за грубое и оскорбительное отношение к актерам и съемочной группе "Лиги справедливости".

Компания WarnerMedia начала проверку производственного процесса фильма.

"Лига справедливости" – это американский супергеройский фильм, основанный на комиксах об одноименной команде супергероев издательства DC Comics. Картина стала продолжением ленты "Бэтмен против Супермена" и пятым фильмом расширенной вселенной DC.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер Джаред Лето появится в режиссерской версии "Лиги справедливости" от Зака ​​Снайдера в роли Джокера. Лента выйдет на платформе HBO Max в 2021 году.