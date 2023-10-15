Звезда культовых фильмов и обладатель двух 'Оскаров' Майкл Кейн объявил о завершении карьеры после 70 лет в кино

Всемирно известный английский актер и продюсер Майкл Кейн, который начал сниматься в кино в 1953 году и успел за это время появиться в более чем 160 фильмах, объявил о завершении карьеры. Шестикратный номинант на премию "Оскар" и двухкратный ее лауреат официально заверил, что свою последнюю роль он уже сыграл.

С таким заявлением звезда "Темного рыцаря", "Престижа", "Интерстеллара" и десятков других блокбастеров выступил на BBC. Ярким финалом кинокарьеры Кейна стала лента "Великий беглец".

90-летний актер признался, что трижды отказывался от съемок в фильме, поскольку считал себя пенсионером. В конце концов, все же согласился и решил, что эта кинолента станет последней в его карьере.

Кейн и ранее заявлял о намерении выйти на пенсию, но часто его убеждали в съемках в той или иной ленте.

Видео дня

"Я все время говорю, что собираюсь выйти на пенсию. Что ж, теперь я на пенсии. Я только снялся в главной роли в фильме, который получил потрясающие отзывы. Сейчас я могу рассчитывать уже только на роли 90-летних пожилых людей, ну или 85-летних, то почему бы, подумал я, не закончить на этой ноте?" – прокомментировал легенда мирового кино.

Актер подчеркнул, что переживает старость легко, хватаясь за каждую секунду жизни в свои 90.

Отметим, кинематографист дважды получал "Оскар" за лучшие мужские роли второго плана – в комедии Вуди Аллена "Ханна и ее сестры" и драме Лассе Халльстрема "Правила виноделов". На счету актера также три "Золотых глобуса", премия Британской академии кино и телевизионных искусств и множество других престижных наград.

Впрочем, Кейн не завершил свою писательскую деятельность. В ноябре этого года он планирует опубликовать свой роман в жанре триллер под названием "Смертельная игра".

Как писал OBOZ.UA ранее, культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн, которого называют "крестным отцом хэви-металла", также объявил о завершении карьеры. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!