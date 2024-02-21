Звезда культового британского 'Офиса' Юэн Макинтош умер в 50 лет

В среду, 21 февраля, стало известно о смерти популярного британского актера и комика Юэна Макинтоша, которого фанаты культового ситкома "Офис" (британская версия) обожали за роль Кита Бишопа. Звезде было всего 50 лет.

Известно, что в последнее время Макинтош серьезно болел и даже провел последние дни в доме престарелых. Трагическими подробностями поделилось издание Daily Mail.

Точную причину смерти знаменитости не называют. Впрочем, еще в 2022 году актер обнародовал в своих соцсетях снимок из больничной палаты, на котором его тело было опутано разными проводами.

"Боюсь, для меня наступили плохие времена, друзья. Будьте там сильными", – написал тогда комедиант, не раскрыв подробностей о своем заболевании.

После смерти звезды его пресс-секретарь сделал заявление: "С большой грустью мы сообщаем о мирном уходе в вечность нашего любимого комедийного гения Юэна Макинтоша. Его семья благодарит всех, кто его поддерживал, особенно дом престарелых Willow Green Care Home. Вскоре состоится частная кремация для семьи и близких друзей, а позже в этом году – торжественная панихида".

Продюсер и друг актера Эд Скотт раскрыл, что накануне смерти Макинтош проходил лечение у врачей и находился под постоянным наблюдением медсестер. Он добавил: "Юэн был полон эмпатии, доброты и честности, и прежде всего он был действительно хорошим человеком. Выражаю соболезнования его родителям – Саре и Юэну-старшему, брату Колину и его семье, а также его многочисленным друзьям и поклонникам".

Как мы уже отметили, большинству зрителей актер был известен как "Большой Кит" из культового британского "Офиса". Кроме того, актер появлялся в таких шоу, как "Миранда" и "Маленькая Британия", выступал на Эдинбургском фестивале Fringe и играл в мюзиклах.

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