Звезда 'Кухни' Назаров призвал 'не убивать', но нарвался на критику. Россияне обвинили его в отработке 'антивоенной методички'

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров, после начала полномасштабной войны уехавший с женой из России во Францию, приехал с концертом в Батуми, Грузия, и очередным стихом отчаянно призывал россиян не убивать. Это резкое заявление не понравилось россиянам, из-за чего они обругали артиста.

Видео дня

Российские Telegram-каналы попытались высмеять Назарова и заявили, что он отрабатывает антивоенную методичку. Они опубликовали видео актера из Грузии, на котором он рассказывает свою поэзию на фоне салюта и романтизирует явление, подвязав тему войны.

"Салют для зла недосягаем! В нем нет ни капли СВО. Давайте в небо постреляем, не убивая никого!" – сказал россиянин.

На видео также развевался желто-голубой флаг в виде эмоджи. Вероятно, именно украинцы сначала распространили это видео и прикрепили к нему флаг.

"Назаров со своим творчеством добрался теперь и до Батуми. Там он и его жена дали концерт "Ля Мур-Мур", на котором они прочитали свои басни на русском и французском языках. Не забыл Назаров и об антивоенной методичке – с одним из стихотворений вышел на улицу", – высмеяли его росмедиа.

В комментариях россияне не постеснялись облить своего соотечественника грязью и бранью:

"Бред безумного алкаша называют творчеством?"

"Старый русский хрич, под которого подложили еврейку, и потому он стал топить за Украину. "Институт еврейских жен" со времен Советского Союза продолжает существовать".

"Два психа, украинство головного мозга заразно и неизлечимо".

"Как ему хочется в Москву, ой как хочется, потому от злости, что путь в Россию закрыт, от этого выходит один понос. Назаров иди туда откуда вылез, шайтан долб*ный".

"А чего в Батуми? В Киев поезжай, там концерт на русском и французском проведи... Или там будут бить по морде, а не по паспорту?"

"Вы честь свою продали, господа артисты".

Ранее OBOZ.UA писал, что Дмитрий Назаров высмеял путинскую Россию и назвал россиян рабами. Неудивительно, что они снова "взорвались" в истерике.

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