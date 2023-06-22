Звезда 'Кухни' Кузнецова предположила, почему дочь Сумской остается в России: мы не общаемся так, как раньше

Актриса родом из Киева, дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная после полномасштабного вторжения осталась жить в России вместе с мужем-россиянином, актером Владимиром Яглычем. Коллега Антонины, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова, которая в отличии от подруги после 24 февраля покинула страну-террористку, высказалась о ее позиции.

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Как призналась Кузнецова, она сейчас не так близко общается с Паперной, однако 1 июня созванивалась с коллегой, чтобы поздравить с днем рождения. О вероятных причинах молчания дочери Сумской знаменитость рассказала в интервью Славе Демину для его YouTube-канала.

"Я поздравила ее с днем рождения. Мы не общаемся так, как раньше. Мы и раньше не очень общались, потому что у нее семья, у меня была работа. Но мы все равно друг к другу с уважением относились, поздравляли друг друга", – рассказала актриса.

Именно из-за семьи, как предполагает Кузнецова, украинка заняла молчаливую позицию и не спешит покидать страну-агрессора. Вот уже полтора года Паперная игнорирует кровопролитную войну на Родине, хотя, как утверждает Сумская, дочь все понимает и осознает. Тем временем звезда "Кухни" не исключает, что Владимир Яглыч не разделяет взглядов жены.

"Думаю, она там из-за детей, конечно. У нее маленький ребенок. Возможно, там муж по-другому настроен. Я не касалась с ней этой темы. Не уверена, что она со мной бы об этом говорила, потому что она такая девушка, закрытая. Она не может тебе все выложить", – поделилась Екатерина.

Напомним, сейчас Антонина Паперная с мужем и детьми находятся в Москве. О войне в Украине публично мама двоих детей – 4-летней дочери Евы и 2-летнего сына Даниила – не говорит. В одном из своих интервью Ольга Сумская объяснила, что дочь знает обо всех ужасах, что происходят в Украине, но "в условиях страшного террора" не может говорить об этом.

Подробнее о позиции Антонины Паперной, ее молчании, семье и отношении со звездной матерью – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Ольга Сумская без слез не может говорить о своей дочери и двух внуках, которые проживают в Москве. По ее словам, она может звонить родственникам, но общаться с ними приходится очень сдержанно.

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