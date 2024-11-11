Звезда 'Крепостной' Анна Сагайдачная впервые заговорила о загадочном любимом, от которого ждет ребенка

Украинская актриса, звезда драматического сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная впервые рассказала о своем таинственном избраннике, от которого беременна вторым ребенком. 35-летняя знаменитость отметила, что ее любимый непубличный человек, поэтому пока она не показывает его аудитории.

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Об этом актриса рассказала в проекте "Тур зірками". По словам артистки, она не готова делиться многими подробностями своей личной жизни, поскольку не хочет столкнуться с негативом.

"Во-первых, он (избранник. – Ред.) немедийный человек и не имеет отношения к индустрии. У него нет сильного желания быть на публике, а я поддерживаю эту идею. Тем более, сейчас очень много негатива. Я могу понять почему. Война на улице, много потерь, и я не думаю, что кто-то сейчас порадуется моему счастью. Поэтому пусть все будет, как уже есть. Не хотелось бы в таком состоянии получать негативные комментарии. Но, может быть, завтра или послезавтра я проснусь и у меня возникнет желание поделиться фотографиями", – сказала актриса.

Анна Сагайдачная поделилась, что о беременности любимому рассказала довольно необычным способом. Она пожаловалась избраннику на плохое самочувствие. Тогда пара поехала в больницу на УЗИ, где мужчина услышал стук сердца ребенка, который станет его первенцем.

"Хотелось бы, чтобы это были партнерские роды. Но ведь ты никогда не знаешь, когда и как это произойдет, в каком состоянии я буду. Возможно, я буду настолько агрессивна, что отгоню всех на свете", – отметила знаменитость.

Звезда "Крепостной" не рассекретила многие детали о личности своего избранника. Она также не была слишком многословна относительно того, на каком этапе сейчас находятся их отношения.

О своем разводе с бывшим мужем Евгением Третьяком Анна Сагайдачная сообщила в конце июня этого года. А уже в начале ноября актриса поразила подписчиков новостью о второй беременности. Такое развитие событий заставило некоторых поклонников артистки предположить, что ее второй ребенок может быть от экс-избранника. Однако звезда такие догадки отрицает: "В публикации ясно сказано, что развелась я еще в прошлом году. Просто только летом я сообщила об этом. Все произошло после того, как я была официально разведена".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о личной жизни Анна Сагайдачной, которую она держит в тайне.

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