Звезда 'Крепостной' Александр Печерица уволился из ВСУ и рассказал о самых больших страхах на фронте

Известный украинский актер театра и кино Александр Печерица с 25 февраля 2022 года записался в ряды Территориальной обороны ВСУ, а затем воевал в составе 128-го батальона, с которым, в частности, принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении. Сейчас же звезда сериалов "Крепостная" и "Сага" уволился из ВСУ. Как заверил сам артист, сделал он это "по семейным обстоятельствам".

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По словам Печерицы, эта война забрала у него "частично профессию, покой и семью". Об уходе из ВСУ, а также о самых страшных моментах на фронте актер рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

"Я уволился по семейным обстоятельствам, потому что у меня была такая возможность... Эта война забрала у меня частично профессию, покой, семью. Я не вижу, как растет мой ребенок. Я плачу дорогую цену, и для меня это неподъемный кредит в будущем. Я всегда плачу, когда мне посылают видео с сыном. Это очень больно, когда есть это расстояние", – поделился артист, жена и сын которого сейчас находятся за границей по соображениям безопасности.

Подробностями своего увольнения после полутора лет пребывания на передовой Печерица делиться не стал.

Вспоминая свой военный опыт, звезда честно признается, что фронт – страшное место. Он не скрывает, что его пугало ежедневное чувство смертельной опасности.

"Я не раз испытывал страх при обстрелах, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться", – прокомментировал актер. .

Впрочем, одними из самых трудных дней за время полномасштабной войны Печерица считает 24-25 февраля 2022 года – дни, когда он еще не был на фронте, но принимал это важное решение.

"Самые тяжелые для меня были дни – это принятие вот этого решения, когда я 24-25 февраля не знал, что мне делать. Здесь уже начинают заходить колонны, а ты думаешь, что мне делать: закрывать квартиру, где-то прятаться, бежать, оставаться, защищаться… Тогда я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте. Я у них спросил, что это за подразделение, как вам записаться, хочу вам помогать. Они мне сказали, куда ехать. Я поехал, там было много людей. Я тогда убедился, что я правильный сделал выбор", – поделился кинозвезда.

Как писал OBOZ.UA ранее, у Печерицы есть пророссийская сестра в Беларуси, которая просила родственника "не лезть". Она вместе с мужем отговаривала актера оказывать сопротивление врагу, даже несмотря на просьбу прислушиваться.

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