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Звезда "Крепостной" Александр Печерица уволился из ВСУ и рассказал о самых больших страхах на фронте

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
3,5 т.
Звезда 'Крепостной' Александр Печерица уволился из ВСУ и рассказал о самых больших страхах на фронте

Известный украинский актер театра и кино Александр Печерица с 25 февраля 2022 года записался в ряды Территориальной обороны ВСУ, а затем воевал в составе 128-го батальона, с которым, в частности, принимал участие в боевых действиях на Харьковском направлении. Сейчас же звезда сериалов "Крепостная" и "Сага" уволился из ВСУ. Как заверил сам артист, сделал он это "по семейным обстоятельствам".

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По словам Печерицы, эта война забрала у него "частично профессию, покой и семью". Об уходе из ВСУ, а также о самых страшных моментах на фронте актер рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

"Я уволился по семейным обстоятельствам, потому что у меня была такая возможность... Эта война забрала у меня частично профессию, покой, семью. Я не вижу, как растет мой ребенок. Я плачу дорогую цену, и для меня это неподъемный кредит в будущем. Я всегда плачу, когда мне посылают видео с сыном. Это очень больно, когда есть это расстояние", – поделился артист, жена и сын которого сейчас находятся за границей по соображениям безопасности.

Звезда "Крепостной" Александр Печерица уволился из ВСУ и рассказал о самых больших страхах на фронте

Подробностями своего увольнения после полутора лет пребывания на передовой Печерица делиться не стал.

Вспоминая свой военный опыт, звезда честно признается, что фронт – страшное место. Он не скрывает, что его пугало ежедневное чувство смертельной опасности.

Звезда "Крепостной" Александр Печерица уволился из ВСУ и рассказал о самых больших страхах на фронте

"Я не раз испытывал страх при обстрелах, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться", – прокомментировал актер. .

Звезда "Крепостной" Александр Печерица уволился из ВСУ и рассказал о самых больших страхах на фронте

Впрочем, одними из самых трудных дней за время полномасштабной войны Печерица считает 24-25 февраля 2022 года – дни, когда он еще не был на фронте, но принимал это важное решение.

"Самые тяжелые для меня были дни – это принятие вот этого решения, когда я 24-25 февраля не знал, что мне делать. Здесь уже начинают заходить колонны, а ты думаешь, что мне делать: закрывать квартиру, где-то прятаться, бежать, оставаться, защищаться… Тогда я пошел к ребятам, которые охраняли эстакаду на Броварском проспекте. Я у них спросил, что это за подразделение, как вам записаться, хочу вам помогать. Они мне сказали, куда ехать. Я поехал, там было много людей. Я тогда убедился, что я правильный сделал выбор", – поделился кинозвезда.

Как писал OBOZ.UA ранее, у Печерицы есть пророссийская сестра в Беларуси, которая просила родственника "не лезть". Она вместе с мужем отговаривала актера оказывать сопротивление врагу, даже несмотря на просьбу прислушиваться.

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