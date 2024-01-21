Звезда 'Киборгов' Андрей Исаенко рассказал, как подрался с российским актером во время съемок

Известный украинский актер Андрей Исаенко вспомнил конфликт на съемочной площадке с российским актером, который случился еще задолго до полномасштабного вторжения. Звезда фильма "Киборги" и сериала "Женский доктор" заверил, что не ссорился с россиянами-коллегами, если они вели себя нормально, но в случае "не мужского" поведения он смело защищал свои интересы.

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Так случилось и в тот раз, когда Исаенко не сдержал своих кулаков. Впрочем, первым, как всегда, напал россиянин. Хотя он и сделал вид, что просто играет роль. Подробностями заслуженный артист Украины поделился в интервью изданию УНІАН.

"Я ссорился только тогда, когда они обращались не по-мужски. Как-то у нас с одним российским актером была бойцовская сцена. Мы с ним порепетировали, будто все хорошо было. Но во время съемок он три раза ударил меня по кадыку. Первый раз он сказал, что нечаянно. На второй раз я не понимал, что происходит, но снова пытался поговорить. Он пренебрежительно сказал: "Так, давай уже делать". После третьего раза я ему тоже "случайно" попал в лицо. И все, конфликт был исчерпан", – поделился кинозвезда.

Имя коллеги, которого пришлось "случайно" поставить на место ударом, Исаенко называть не стал.

Актер также прокомментировал тот общеизвестный факт, что длительное время в независимой Украине кинемотограф был смешанный с российским, то есть многие проекты снимали в совместном производстве. Главные роли в таком случае всегда доставались россиянами, в то время как украинские актеры довольствовались второстепенными персонажами. Как отметил Исаенко, это всегда было очень неприятно, но радует, что теперь ситуация наконец-то изменилась.

"Режиссеры были к ним не то что более благосклонны, а скорее более приучены. Продюсеры им говорили с кем именно работать. До 2014 года украинские актеры играли только на втором плане. Почему так? Все просто. Заказчик сериала из России, деньги российские. Каналу выгодно снять проект или пополам с кем-то, или за свои средства, но потом продать продукт России, а чтобы в России его купили, нужно было брать их медийного актера, затем состав актеров был 50 на 50, а впоследствии Украина начала снимать исключительно свой контент", – прокомментировал актер.

Напомним, ранее Исаенко рассказывал, как ему предложили сыграть одну из ключевых ролей в российской киноленте. Тогда как раз должен был выходить фильм "Киборги" о несокрушимых воинах-защитниках Донецкого аэропорта. Исаенко заявил, что поехать на съемки в Москву после того, как сыграл украинского героя, было бы циничной изменой. Однако самое интересное не это, а то, какую роль предложили украинцу сыграть в кинокартине страны-агрессорки. Подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее известный украинский музыкант Олег "Фагот" Михайлюта рассказал, как поставил на место одиозного российского шоумена, парикмахера и певца Сергея Зверева. Это произошло много лет назад на новогодней вечеринке певицы Натальи Могилевской. В ход пошли даже кулаки.

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