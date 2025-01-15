Звезда 'Иронии судьбы' Барбара Брыльска, которую 'похоронили' в России, вышла на связь и рассказала о своем самочувствии

Польская актриса Барбара Брыльска вышла на связь после того, как ее "похоронили" российские СМИ. Звезда "Иронии судьбы" рассказала о своем самочувствии.

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Накануне, 14 января, в сети появилась информация, будто актриса скончалась, однако выяснилось, что в РФ ее перепутали с артисткой Барбарой Рыльской. Брыльская опровергла информацию о своей смерти в комментарии российскому Telegram-каналу.

"У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой, – сообщила она. – Я – Брыльска, а у нее фамилия – Рыльска. Она была немного старше, чем я".

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Брыльска сообщила, что не намерена приезжать в Россию. Она активно поддерживала Украину и свою коллегу Лию Ахеджакову, которую травят в РФ из-за ее позиции относительно Украины.

Кроме того, польская актриса высказывалась о нищете в российских городах. Она признавалась, что ей было страшно выходить из самолета, когда она прилетала в Омск или Новосибирск.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какое решение приняли в российской киностудии "Мосфильм" в отношении Брыльской и ее коллеги.

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