Звезда 'Игры престолов' Мэйси Уильямс посетит концерт в знак солидарности с народом Украины

Известная британская актриса Мэйси Уильямс заявила, что поддерживает Украину. Звезда "Игры престолов" сообщила, что вместе с другими деятелями искусства посетит специально организованный вечер музыки, поэзии и устной речи в Ройал-Фестивал-холл (Лондон) во вторник, 22 марта.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. Мэйси Уильямс добавила, что все вырученные деньги от проданных билетов и все дополнительные средства, собранные вечером, передадут Комитету по чрезвычайным ситуациям, который занимается пострадавшими от гуманитарных катастроф.

Также актриса пригласила всех желающих своих поклонников посетить мероприятие, созданное в знак солидарности с народом Украины. Уильямс оставила ссылку на сайт в описании своего профиля, на котором можно приобрести билеты, а также опубликовала хэштег #СлаваУкраине.

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Добавим, что в концерте примут участие множество известных личностей из разных уголков мира. Среди них актеры Бен Уишоу, Джонатан Прайс, актриса Джульет Стивенсон, пианистка из Харькова Динара Клинтон, украинский поэт и певец Сергей Жадан, Лондонский современный оркестр основанный, Хью Брантом и Робертом Эймсом, и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актриса Маша Машкова осуждает вторжение России в Украину, несмотря на то что ее знаменитый отец Владимир Машков поддерживает войну и выступил на пропагандистском концерте-митинге в "Лужниках".

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