Звезда 'Хэллоуин убивает' Джейми Ли Кертис впервые показала дочь-трансгендера. Фото

Популярная голливудская актриса Джейми Ли Кертис показала свою 25-летнюю дочь-трансгендера, впервые после ее признания. Знаменитость рассказала, что в августе этого года ее приемный сын Томас сменил пол и теперь его зовут Руби.

В интервью для People актриса сказала, что смена пола ее ребенка стала "эволюционным и очень важным шагом" в их семье. "Я знала, что у Руби был парень, что она использовала слово "бисексуал". Но гендерная идентичность и сексуальная ориентация — это разные вещи", – рассказывает Джейми (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она призналась, что не подозревала Руби в том, что у нее не совпадает гендерная идентичность с полом.

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"Когда вы спрашиваете: "У вас было подозрение, что Руби была трансгендером? "Я бы сказала — нет. Но когда я вспоминала жизнь Руби, я подумала: "Хм, это, это, те, хм", — рассказала Джейми Ли.

Также актриса призналась, что она вместе со своим супругом, 73-летним сценаристом Кристофером Гестом, иногда забывают использовать правильное местоимение к Руби.

В свою очередь, Руби призналась, что задумываться о смене пола она начала еще в 16 лет . Она боялась рассказывать своим родителям о себе, поскольку боялась их реакции. Однако, как оказалось, зря.

"Это было страшно – просто факт того, что им рассказали обо мне что-то, чего они не знали. Это было устрашающе, но я не волновалась. Они так принимали меня всю мою жизнь", – сказала Руби.

Сейчас молодая девушка, которая работает видеоредактором на YouTube-канале, уже не боится подобного заявления и с легкостью рассказывает о своей жизни.

Коротко о знаменитости:

Джейми Ли Кертис – американская актриса и писательница. Родилась в 1958 году в Лос-Анджелесе, США. Известна по ролям в кинолентах "Хэллоуин" 1978 года, "Туман" 1980 года, "Поменяться местами" 1983 года, Правдивая ложь" 1994 года, "Чумовая пятница" 2003 года и другие.

Обладает премией BAFTA (1984), двумя премиями "Золотой глобус" (1990, 1995) и двумя премиями "Сатурн" (1995, 2019).

С 1984 года замужем за актером, композитором и сценаристом Кристофером Гетом. Супруги воспитывают двоих приемных детей. Также Кертис приходится крестной матерью популярному американскому актеру Джейку Джилленхолу.

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