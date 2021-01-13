Актер из сериалов "Глухарь" и "Метод" Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине

Юля Ухина Люди 17:23, 13.01.2021 Обновлено: 17:55, 13.01.2021

Российский актер Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине в Москве. Предварительной причиной смерти является остановка сердца.

Об этом сообщает издание "РЕН ТВ". По словам инсайдеров, артист потерял сознание во время движения авто на Курьяновской улице. Прохожие увидели "газовавшую" на месте машину, и вызвали скорую помощь. Точную причину смерти назовет экспертиза.

Дмитрий Гусев
KINO-TEATR.RU

На момент смерти Гусеву было 45 лет. Он известен как актер второго плана в фильмах и сериалах. Артист очень много работал и исполнил более 140 ролей в кино. Только за 2020 год с его участием вышло пять картин. Дмитрий трудился над такими зрительскими хитами, как "Метод", "Склифосовский", "Глухарь" и другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокалист популярной англоязычной панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс умер в возрасте 50 лет.

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