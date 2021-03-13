Звезда 'Гарри Поттера' рассказала о расистском издевательстве во время съемок саги

Шотландская актриса и звезда "Гарри Поттера" Кэти Льюнг рассказала о расизме, с которым сталкивалась во время съемок саги. Девушка начала получать гневные сообщения, а хейтеры создали сайт ненависти к ней.

По словам Льюнг, все началось после того, когда публике стало известно о ее участии в фильме "Гарри Потер и кубок огня". Тогда девушку сфотографировали и она начала получать много сообщений с гневным подтекстом. Помимо того, хейтеры также создали вебсайт, где писали, как ненавидят актрису, говориться в подкасте Chinese Chippy Girl.

"В какой-то момент я стала гуглить про себя и зашла на фэндом "Гарри Поттера". Я помню, что прочитала все комментарии, и там было полно расистского дерьма. А потом кто-то создал хейтерский сайт, на котором предлагалось нажать на кнопку, если вы не согласны с выбором актера. Это ужасно", – говорила звезда.

Также девушка призналась, что после этого случая она обращалась к своим агентам с просьбами принять какие-то меры. Но ее представители посоветовали не обращать внимание и отрицать любые расистские издевательства. Помимо этого, она должна была говорить, что никогда не видела таких сообщений.

Напомним, Кэти Льюнг – актриса китайского происхождения, исполняла роль Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере. Она получила эту роль, когда ей было 18 лет. До этого актриса принимала участие только в школьных сценических постановках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл заговорила о расизме в королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.