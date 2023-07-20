Звезда фильмов для взрослых из РФ собралась во Львов и обиделась на высмеявших ее украинцев: она обвиняла Украину в 'самообстреле'

Российская звезда фильмов для взрослых Ангелина Дорошенкова (Ally Breelsen), обвинявшая Украину в "самообстреле", собралась во Львов к подруге. У своих фанатов она поинтересовалась, как попасть в город Льва с российским паспортом, за что была высмеяна. Один из подписчиков порнозвезды написал, якобы в Украине разрешено убивать россиян, поэтому обиженная и испуганная знаменитость заявила, что передумала.

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В своих соцсетях Дорошенкова посетовала, что в сети над ее умственными способностями насмехаются, а не объясняют, что россиянам не рады в Украине. Кстати, многих пользователей в Twitter заинтересовало имя подруги, которая пригласила к себе во Львов гражданку РФ, поэтому OBOZREVATEL нашел ее профиль (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Как мне съездить к подружке во Львов сейчас с российским паспортом? Хотим на августовские каникулы туда", – спросила звезда эротических видео.

В комментариях ей четко дали понять, что украинцы не будут терпеть российских туристов в своем доме, напомнив предыдущие твиты, где автор подыгрывала российской пропаганде.

"Как же я хочу жить с такой же пустой головой", "Как я понимаю, бездны дна полета мысли этого аккаунта мы никогда не увидим", "Нужно записаться в "Вагнер", "Это Львов. На прошлой неделе Россия обстреляла мой город ракетами. Ты действительно хочешь приехать в этот город? Думаешь, тебе здесь будут рады, шляпа ты глупая?" "Пусть подружка никогда не возвращается. И вам не советую ногой на нашу территорию ступать", – высказались пользователи.

Дорошенкова опрометчиво опубликовала фотографии со своей подругой-украинкой, которую удалось легко идентифицировать по тату на груди. Ник львовянки – Mary Lu, и у нее есть несколько аккаунтов. На более старом еще сохранились фото со Львова с геолокацией. Новый она уже ведет исключительно на английском языке.

Девушки, по словам российской порноактрисы, живут в Черногории. Ни одной из них не пришло в голову, что россиянку во Львове не ждут. Кстати, подружка звезды фильмов для взрослых войну игнорирует, а дружбой с россиянами хвастается. В числе подружек украинки также Леля Мульт, которая тоже известна в упомянутой индустрии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российскую порноактрису Еву Элфи (настоящее имя – Юлия Романова) внесли в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины. Она – самая популярная актриса в этом направлении среди украинцев.

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