Стив Мартин рассказал, как прививают в США от COVID-19

Звезда фильма "Розовая пантера", американский актер Стив Мартин сделал прививку от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях. По его словам, все прошло хорошо.

Он благодарен тем, кто создал вакцину. Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Twitter.

Как сообщил Мартин, ему пришлось сделать прививку в связи с возрастом, так как актеру уже 75 лет, и он боится заразиться COVID-19.

Актер иронично отметил, что вакцинация в Нью-Йорке прошла "как по маслу" и была доведена до совершенства армией и Национальной гвардией США.

Кроме того, кинозвезда поблагодарил всех, в том числе и ученых. Он добавил, что побочных эффектов у него сейчас нет.

Напомним, Стив Мартин – американский актер, комик, писатель, музыкант, композитор и продюсер. Мировую славу получил благодаря фильмам "Придурок", "Весь я", "Роксана", "Самолетом, поездом, машиной", "Отпетые мошенники", "Родители", "Отец невесты" и "Розовая пантера".

Как сообщал OBOZREVATEL, британский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец" 81-летний Иэн МакКеллен стал первым из знаменитостей, который привился от коронавируса.