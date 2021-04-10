Звезда "Американского пирога" Сувари впервые стала мамой

42-летняя американская актриса, звезда фильмов "Американский пирог" и "Красота по-американски" Мена Сувари родила первенца – знаменитость подарила своему супругу Майклу Хоупу сына.

О радостном событии сообщили представители супругов зарубежному изданию People. Также они уточнили, что новорожденный малыш и мама чувствуют себя прекрасно.

Мена Сувари родила первенца. Instagram Мени Сувари

К слову, о беременности Сувари стало известно еще осенью прошлого года. Тогда актриса показала поклонникам снимок в Instagram с округлившимся животом. Позже в интервью для People звезда призналась, что еще при зачатии она с супругом столкнулась с некоторыми трудностями – актриса не могла в течение нескольких месяцев забеременеть. По словам знаменитости, только после того, как она отпустила ситуацию и сосредоточилась на работе, она смогла забеременеть первенцем.

Стоит отметить, что для Сувари брак с Хоупом уже третий. В 2018 году пара сыграла тайную свадьбу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети опубликовали архивную фотосъемку звезд "Американского пирога" в бикини. На снимках позировали актеры Джейсон Биггс, Элисон Ханниган, Шэннон Элизабет, Тара Рид и Мена Сувари.