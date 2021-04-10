Зірка "Американського пирога" Суварі вперше стала мамою

42-річна американська акторка, зірка фільмів "Американський пиріг" і "Краса по-американськи" Мена Суварі народила первістка – знаменитість подарувала своєму чоловікові Майклу Хоупу сина.

Про радісну подію повідомили представники подружжя закордонному виданню People. Також вони уточнили, що новонароджений малюк і мама почуваються прекрасно.

Мена Суварі народила первістка. Instagram Мені Суварі

До слова, про вагітність Суварі стало відомо ще восени минулого року. Тоді акторка показала шанувальникам знімок в Instagram з округленим животом. Пізніше в інтерв'ю для People зірка зізналася, що ще під час зачаття вона з чоловіком зіткнулася з деякими труднощами – акторка не могла протягом декількох місяців завагітніти. За словами знаменитості, тільки після того, як вона відпустила ситуацію і зосередилася на роботі, вона змогла завагітніти первістком.

Варто зазначити, що для Суварі шлюб із Хоупом уже третій. 2018 року пара зіграла таємне весілля.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі опублікували архівну фотозйомку зірок "Американського пирога" в бікіні. На знімках позували актори Джейсон Біггс, Елісон Ханніган, Шеннон Елізабет, Тара Рід і Мена Суварі.