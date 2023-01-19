Звезда 90-х Джулиан Сэндз пропал без вести в горах Южной Калифорнии: его ищут с минувшей пятницы

Известный британский актер Джулиан Сэндз пропал без вести в горах Калифорнии в прошлую пятницу, 13 января. Уже практически неделю продолжаются его поиски. Как сообщили в полиции, за последнее время в этом же горном массиве под названием Сан-Габриэль погибли двое туристов.

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Правоохранители начали поиски звезды 90-х в субботу, сразу после того, как семья Сэндза объявила о его исчезновении. Однако поиски пришлось прекратить из-за сильного шторма. С тех пор находится там было небезопасно, пишет Daily Mail.

"Из-за риска схода лавин наземные бригады были сняты с горы. Тем не менее, мы продолжаем поиски с помощью вертолетов и дронов. Мы запланируем еще один наземный поиск, когда погода улучшится, и это будет безопасно для наших наземных экипажей", – прокомментировал источник в полиции.

Параллельно ведутся поиски еще одного пропавшего туриста, жителя Калифорнии Боба Грегори, в районе Хрустального озера горного хребта.

Тем временем близкие и коллеги Сэндза стараются верить в позитивный исход событий, однако, вместе с тем, осознают всю сложность ситуации.

Так, кинопродюсер Кассиан Элвис прокомментировал: "В пятницу узнал, что мой друг Джулиан Сэндз пропал без вести в горах. Я опустошен. Очень близкий друг семьи, который был авантюристом во всем, что он делал. Я много молюсь".

Отметим, Сэндз известен по роли злодея-колдуна в фильме ужасов "Чернокнижник", а также по фильмам "Комната с видом", "Покидая Лас-Вегас" и англоязычной версии "Девушка с татуировкой дракона". Актер снялся в десятках кинокартин, а также в эпизодах сериалов "Декстер" и "Тайны Смолвиля".

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