'Зомби? Роботы? Нет, это люди, которые нас ненавидят': Олег Сенцов четко объяснил, с кем воюют украинцы

Украинский режиссер Олег Сенцов, с самого начала полномасштабного вторжения защищающий Украину в рядах ВСУ, раскрыл настоящее лицо российских военных. Сценарист развеял образы так называемых "чмобиков-неумех", которые не знают, как вести войну.

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В интервью BBC News Украина Сенцов рассказал с кем действительно украинским военным приходится сталкиваться на линии огня. Как отметил знаменитость, российские военные – очень разные. Чтобы доказать этот тезис, кинорежиссер вспомнил одну из жизненных ситуаций, а именно когда враги штурмовали их траншею. Сначала, по словам сценариста, на штурм послали испуганных неподготовленных людей. За ними пошла штурмовая группа, которая закрепилась в траншее, несмотря на артиллерию и дроны. Впрочем, ночью россияне все же покинули позиции из-за логистических проблем.

"Россияне учатся, потому что хотят победить. Они не хотят специально умирать. Кто-то думает, что это какие-то зомби или роботы. Нет. Это люди, которые нас ненавидят", – подчеркнул Сенцов. Он продолжил: с начала войны украинцам удалось противостоять российским профессиональным военным. Но уже вскоре в РФ провели мобилизацию, научили нужному за короткое время, а теперь они "прощупывают нашу оборону и находят слабые места, как это случилось под Очеретиным на Донбассе".

Сценарист добавил, что не стоит недооценивать врага, считать, что он "слаб, испуган или неподготовлен". "Это переоценка собственных сил и недооценка другой стороны. Такое произошло во время контрнаступления. У меня лично были случаи, когда сверху уверяли, что на определенном направлении все хорошо и врага нет. А в реальности все было совсем иначе. В итоге мы теряли людей, технику, боекомплект – но ситуация только ухудшалась", – пояснил Сенцов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как режиссер-воин Олег Сенцов дал свой прогноз на окончание войны: "Путину нужна вся Украина".

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