'Путину нужна вся Украина': режиссер-воин Олег Сенцов дал свой прогноз об окончании войны

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, который с начала полномасштабного вторжения сменил сферу деятельности и стал на защиту Родины, рассказал, что, по его мнению, война между Украиной и Россией будет долговременной. 48-летний воин объяснил, что президент РФ Владимир Путин не остановится на достигнутом, ведь ему нужна вся территория нашей страны.

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Своими прогнозами о завершении боевых действий общественный активист поделился в интервью для BBC. Режиссер, который в течение двух лет командует ротой штурмовой пехоты, отметил, что основной целью президента враждебного государства является расширение зоны влияния.

Олег Сенцов акцентировал внимание на том, что может говорить о возможных сценариях окончания войны, ориентируясь на события, которые видит на поле боя: "Если отдать Путину те территории просто так, то это будет означать наше частичное поражение и отсрочку войны. Он не остановится. Ему не нужен был только Крым, Донбасс или Херсонская область. Путину нужна вся Украина, чтобы расширить зону своего влияния".

Сценарист рассказал, что сегодня мы сильно зависим от поставок военной техники и боеприпасов, которыми помогает Запад. В свою очередь, наша сторона может обеспечить армию людьми и управлением. По словам защитника, на стороне Украины воюют представители иностранных государств, однако такие случаи происходят очень редко. Олег Сенцов считает, что для скорейшего завершения боевых действий следует привлекать зарубежных партнеров в армию.

По мнению мужчины, нашему государству будет сложно победить противника в поле боя. Украина может быть только крепостью, которая отразит нападение вражеской "орды", и представители Европейских стран это понимают.

"В то же время мы должны сами мобилизоваться, улучшить управление армией, воевать разумнее, эффективнее. Россия действительно будет идти дальше. Возможно, мы не сможем победить ее военным путем, выйти на границы 1991 года и зайти в Крым. Но мы победим несколько иначе: когда Россия сломает об Украину зубы и сама уйдет, потому что ей будет не до нас, возможно, из-за ее внутренних процессов", – отметил общественный деятель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Сенцов объяснил свою мотивацию пойти в ВСУ.

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