''Знают, что они сделали с Украиной'': Галич рассказал о концертах в РФ и признался, как его дети отзываются о россиянах

Украинский рок-музыкант и лидер группы O.Torvald Женя Галич уже практически год стоит на защите нашей страны. Певец всего несколько раз был в Российской Федерации и то, чтобы дать частный концерт. После 24 февраля знаменитость, который рос в русскоязычной семье, отказался от языка врага и строго запретил детям потреблять русскоязычный контент.

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Как рассказал Галич "24 Каналу", даже в те года, когда отношения Украины с Россией были нормальными, у него никак не получалось выступить в стране-агрессоре. Последний концерт в РФ он дал в 2009 году. Евгений заявил, он еще задолго до войны сделал сознательный выбор.

"Мы отменили все отношения с россиянами. Мы не выступали в России, мы не играли в России, мы не выпускали треки в России. У меня давно был сделан сознательный выбор", – проинформировал артист.

За последний год офицер ВСУ редко виделся с семьей. Сейчас его супруга Лера, сын Даниил и дочка Ева живут в Варшаве. Музыкант не хотел ставить жизнь самых дорогих людей на паузу, потому отправил их в безопасное место. С самого рождения наследников пара старалась говорить с ними только на украинском языке. Сейчас же малыши общаются или на государственном, или на польском.

"Им (детям, – ред) строго-настрого запрещено смотреть, слушать, видеть любой контент на русском языке. И они сами понимают это. Когда включают что-нибудь русское, такие: "Ого, плохо". С детьми мы пытались говорить по-украински все это время, как только они родились", – подчеркивает звезда.

По его словам, и 9-летняя Ева и 5-летний Даниил знают, кто такие русские, что они сделали со страной и как с ними нужно себя вести. Однажды селебрити опубликовал видео в социальной сети, как его сын говорит, что оккупанты не должны были нападать на нашу страну, и их никто сюда не звал.

"Мои дети точно знают, кто такие русские, точно знают, что они сделали со страной. И они точно знают, как могут себя вести русские при любых условиях. Почему россияне такой народ, какой есть. Почему они так конченые. Мои дети об этом знают все", – резюмировал артист.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, телеведущий Даниэль Салем, который после 24 февраля отправился защищать Украину, заверил, что выберет смерть вместо плена. Ресторатор подчеркнул, что таких же убеждений придерживаются все его сослуживцы.

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