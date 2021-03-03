Знаменитый художник написал портрет Вирастюка в оригинальном образе. Фото

Украинский спортсмен, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк похвастался перед поклонниками оригинальным подарком – портретом, который ему подарили в Ивано-Франковске.

Автором работы является Роман Бончук. Об этом Вирастюк сообщил на странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, Вирастюк поблагодарил художника за такую прекрасную картину, которую мужчина вручил ему в своей мастерской. На ней спортсмен изображен с длинной бородой и косой на голове.

Отметим, что Роман Бончук – это украинский художник и дизайнер, автор проекта первого в Украине Музея "Небесной Сотни" в Ивано-Франковске. Он также является автором крупнейшей в Украине картины – "Хроника Украины".

В комментариях под постом фанаты Вирастюка сказали, что портрет очень красивый и один в один со знаменитостью.

"Супер! Прекрасный портрет", "Вау", – пишут люди в сети.

Напомним, Василий Вирастюк – украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актер.

Ранее партия "Слуга народа" выдвинула спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе №87, которые состоятся в Ивано-Франковской области.

Позже Вирастюк рассказал, что получил предложение стать кандидатом в народные депутаты от партии СН лично от президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вирастюк поделился с поклонниками снимками, на которых продемонстрировал, как покорил вершину скал Довбуша в Ивано-Франковской области.