'Знакомьтесь': Могилевская показала загадочного мужчину в соцсети. Фото

Популярная украинская певица Наталья Могилевская несколько дней назад заинтриговала своих подписчиков фотоколлажем с мужчиной в гидрокостюме, лицо которого было закрыто смайликом. На снимке знаменитость стоит на суше и "дает пять" человеку, парящему над водой.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Вскоре она разместила тот же самый коллаж, однако певица раскрыла интригу и убрала смайлик с лица мужчины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Знакомьтесь: мой друг, который уговаривает меня заняться флайбордингом и научиться летать на воде", – написала Наталья.

На снимке Наталья Могилевская позирует в черных кожаных штанах, стеганной куртке и бежевом худи, при этом она изображена стоя на суше, когда ее друг в гидрокостюме завис над водой.

Могилевская поинтересовалась у поклонников, страшно ли им и рискнули бы на такое занятие. В комментариях под постом фанаты разделились во мнениях. Одни пишут, что с удовольствием решились бы, поскольку с профессионалами боятся нечего, а другие считают эту идею опасной.

"Круто, это будет такой кайф и адреналин", "Я думаю страшно и опасно. Но, если с другом, то нужно рискнуть", "Думаю не страшно, если уметь плавать", "Супер, кто не рискует, тот не пьет шампанского", "Страшно наверное на середине реки", "Это интересно", "Я думаю что страшно, но очень интересно и экстремально", "Красота, рискнула бы", "Не рискуйте", "Давно пора", – пишут люди.

Также среди комментаторов были те, кто обратил внимание на то, что на лице мужчины нет смайлика, и задались вопросом "почему в этот раз не поставили смайлик". Однако ответа не прозвучало.

Коротко о знаменитости:

Наталья Могилевская – 46-летняя украинская певица родом Киева. Является автором песен, композитором и продюсером. В 2004 году ей присвоили звание Народной артистки Украины. Была замужем дважды – с 2004 по 2005 года строила отношения с бизнесменом Дмитрием Чалым, а с 2006 по 2011 с бизнесменом Егором Долининым.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Наталья Могилевская поделилась архивным фото. Артистка вспомнила свою молодость и рассказала, чем ей запомнилось первое сентября.