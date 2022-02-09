Знает 5 языков, профеминист и учился с принцем Уильямом. Семь фактов о Томе Хиддлстоне

В среду, 9 февраля, английский актер Том Хиддлстон отмечает свой день рождения. Ему исполнился 41 год. Самые известные роли знаменитости – в лентах "Локи", "Мстители: Война бесконечности", "Ночной администратор" и "Полночь в Париже".

Если экранные персонажи Тома хорошо знакомы киноманам, то о нем как о личности в Украине знают не все. В честь праздника OBOZREVATEL подготовил подборку фактов из жизни именинника.

Актер любит пародировать знаменитостей

Хиддлстон еще с детства открыл в себе талант – пародирование знаменитостей. Когда же стал актером – усовершенствовал это умение. Например, во время участия в шоу Грэма Нортона, что регулярно транслирует телеканал BBC One, Том спародировал Кристофера Уокена, Аль Пачино и даже Роберта Де Ниро.

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Том – полиглот

Актер в совершенстве знает два варианта английского и четыре иностранных языка – греческий, итальянский, французский и испанский. Эти знания помогают Тому во время презентации кинокартин свободно общаться с аудиторией на их родном языке. На достигнутом знаменитость не планирует останавливаться, поэтому хочет дополнительно выучить хотя бы два языка.

Артист не боится откровенных сцен в кино

Том никогда не боится сниматься в кино обнаженным: частично или полностью. Впрочем, перед съемками он уточняет у режиссеров, действительно ли есть необходимость в том, чтобы снимать "сцену для взрослых". В одном из интервью актер сказал: "Считаю, что эротика – тоже искусство. Я должен понимать, что такие отрывки из фильма помогают персонажу раскрыться и проявить себя. А иначе секс на экране – только порнография". Кроме того, звезда часто смотрит именно европейские кинокартины, где обнажение не считается чем-либо запретным.

Хиддлстон – посол доброй воли UNICEF

Актер занимается благотворительными проектами уже более десяти лет. Например, в 2015 и 2016 годах он ездил в Гвинею в рамках миссии UNICEF. Хиддлстон стремился обратить внимание общества на ситуацию в Западной Африке, где ежегодно умирает около 2 миллионов детей. Своими мыслями о благотворительной деятельности Том поделился на официальном сайте UNICEF: "Я сильно чувствую, что все мы несем ответственность за состояние нашего мира. Каждый ребенок заслуживает справедливого начала жизни".

Том называет себя профеминистом

Хиддлстона часто можно увидеть на улице в одежде с лозунгами о феминизме (борьба с насилием против женщин, сексизмом, гендерными стереотипами и так далее). Например, на одной из футболок актера написано "Так выглядит феминист".

В своих интервью Том неоднократно говорил о том, что в детстве его воспитывали сильные женщины: "Я верю в силу, разум и отзывчивость женщин. Мои мама и сестра обладают невероятной внутренней силой. Они часто решали серьезные проблемы и самостоятельно достигали успеха. Они – мои идеалы женщин. Так что когда я слышу слова "слабый пол" – мне становится смешно от этого". Кроме того, знаменитость был одним из первых, кто публично присоединился к кампании феминизма Эммы Уотсон.

Том учился в одном колледже с принцем Уильямом и Эдди Редмэйном

Сэр Эдмунд Хойл Уэстли, прадед Хиддлстона по линии мамы, был баронетом (владелец наследуемого титула, выдаваемого британской Короной). Благодаря титулу родственника, финансам отца и собственным стараниям Тома, ему удалось попасть на обучение в лучшие школы Великобритании. Сначала он получал знания в Dragon School (Оксфорд), а позже поступил в Итонский колледж для мальчиков, где также учились принц Уильям и британский актер Эдди Редмэйн.

Актер снимался в рекламном ролике, который запретили

В 2014 году Jaguar снял рекламный ролик на тему "Британские злодеи", где Том Хиддлстон стал одним из актеров. Он в видео сидит за рулем автомобиля и говорит: "Британцы играют лучших злодеев". Кстати, эта фраза намекает и на экранных героев знаменитости: он часто играет в кино "плохих парней". Далее, по сюжету, Том ускоряется, превысив разрешенную скорость движения. За нарушение правил на ролик пожаловались родители детей. Ведь они считают, что такие рекламы поощряют безрассудное вождение. Впоследствии рекламу запретили показывать на английском телевидении.

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