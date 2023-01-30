Злата Огневич заявила, что хочет усыновить ребенка, но назвала нюанс, который может ее сдержать
Украинская певица, участница шоу "Холостячка" 2021 года Злата Огневич призналась, что хочет усыновить ребенка. Однако такой смелой шаг артистка рассматривает только в партнерстве.
Очевидно, речь идет не о ближайшей перспективе, а о планах на далекое будущее. Об этом знаменитость рассказала в своей Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Звезда поделилась, что уже задумывалась над возможным усыновлением и для себя выбрала, что хочет стать мамой для ребенка, потерявшего родителей.
Однако она учитывает вероятность, что этого не захочет партнер, с которым артистка свяжет свою судьбу. Очевидно, что убеждать и идти наперекор Огневич не хочет.
"Это решение общее. Его принимают оба в паре. С моей стороны – да. Я уже задумывалась над этим вопросом", – написала певица.
Следует заметить, что после финала шоу "Холостячка" Злата Огневич не рассказывает о своей личной жизни. С победителем проекта Андреем Задворным они разошлись вскоре после последнего эфира, а после тяжелого разрыва артистка публично не рассказывала о новых отношениях.
Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущая Даша Малахова рассказала украинцам об усыновлении детей. Этот вопрос стал популярен во время войны с РФ, поскольку многие дети остались без родителей.
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