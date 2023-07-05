Злата Огневич выступала в Сумах в день мощной вражеской атаки: певица рассказала о спасении

Известная украинская певица Злата Огневич активно гастролирует по Украине с блготворительными концертами. Так, 3 июля она побывала в Сумах. Именно в этот день российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, жестоко атаковав город дронами. Один из них попал в жилую пятиэтажку прямо в центре Сум.

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Обеспокоенные поклонники тут же принялись выписывать Огневич, не попала ли она и ее команда под вражеский обстрел. Артистка в InstaStories успокоила фанов – ей повезло и она успела вовремя выехать из города.

"Ужас. Сумы. Очередной прилет. Спасибо, что беспокоитесь. С нашей командой все хорошо. Мы выехали в тот момент, когда все случилось", – поделилась певица.

Звезда осознает, что опасность в условиях полномасштабно войны может ожидать на каждом шагу. Однако ставить на паузу свою концертную, а по совместительству и благотворительную деятельность исполнительница не собирается. Огневич заверила, что подобные трагедии, как бы сильно они не выбивали из колеи, лишь мотивируют еще больше работать на победу над агрессором.

"Мы никогда не сдадимся врагу", – резюмировала знаменитость.

Напомним, по информации ОВА, 3 июля произошло четыре попадания Shahed по центру Сум. Повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома. Число погибших в результате российского удара возросло до трех. Ранен 21 человек, четверо остаются в больницах.

Как писал OBOZREVATEL, ранее, в сети показали видео, на котором зафиксирован момент удара по жилому дому в Сумах. На записи видно, как над зданием за долю секунды поднялось огненное облако от детонации, а во все стороны летели фрагменты разрушенной конструкции.

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