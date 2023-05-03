Злата Огневич прилетела в Мексику на свадьбу участника 'Холостячки' Хветкевича с возлюбленным. Фото

Украинская певица и участница любовного реалити на СТБ "Холостячка" Злата Огневич отправилась в путешествие в Мексику, чтобы посетить свадьбу своего друга Андрея Хветкевича и его партнера, колумбийца Фелипе. На этой неделе пройдет пышное торжество, на которое было приглашено огромное количество людей, в том числе и исполнительница.

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Своими буднями в испаноязычной стране вокалистка делится в Instagram-stories. Как она сообщила, мероприятие пройдет в городке Пуэрто-Вальярта на одной из роскошных вилл. Андрей Хветкевич перед самой церемонией устроил вечер знакомств, чтобы все гости могли пообщаться друг с другом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Впереди неделя в Мексике, в удивительном Пуэрто-Вальярта! Это очень волнительное событие – свадьба Андрея Хветкевича. А я попробую жить тут и сейчас, чувствуя и проживая все моменты. Я благодарна за возможность быть тут", – написала Огневич. Она продемонстрировала шикарное платье от украинского бренда, в котором появилась на праздничном ужине, и рассказала об атмосфере мероприятия.

Хветкевич пригласил в Мексику еще несколько своих друзей из Украины для поддержки. Но, по словам певицы, большая часть гостей – это родственники Филипе. Напомним, Андрей состоял в отношениях со своим женихом еще до участия в романтическом шоу. После "Холостячки" мужчина признался, что он бисексуал и ранее встречался с представителями сильного пола. Роман с колумбийцем у него завязался шесть лет назад.

Фелипе сделал предложение фридайверу еще в начале 2021 года. Тогда Хветкевич ему отказал, поскольку был не готов к созданию семьи. Именно после этого шага украинец решил пойти на "Холостячку", чтобы разобраться в своих чувствах.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Хветкевич раскрыл реакцию мамы на каминг-аут. Родственница удивилась нетрадиционной ориентации сына, однако заверила, что будет любить его в любом случае. После этого мужчина поговорил с ней о знакомстве и предстоящей свадьбе с любимым.

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