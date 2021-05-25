Злата Огневич на отдыхе позировала в трендовом платье с цветочным принтом. Фото

Украинская певица Злата Огневич поделилась снимками, на которых появилась в ярком летнем наряде: платье с цветочным принтом она скомбинировала с обувью на низком ходу. Она также рассекретила цель поездки в Турцию – съемки нового клипа.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).На ней было легкое платье красного цвета, босоножки с неординарным дизайном и аккуратная подвеска на шее. Завершали образ выразительный макияж и объемная укладка.

Исполнительница рассекретила, что отправилась в Турцию, чтобы снимать новый клип. Она призналась, что в полном восторге от красивых мест, культуры и людей этой страны.

"Знаете, это работа моей мечты! Быть в красивых местах и знакомиться с новыми людьми, культурой! Я в полнейшем восторге от нашего отеля, чистоты, красоты, дружелюбного персонала! Бывала во многих местах, но сюда очень хочется вернуться", – поделилась пережитыми эмоциями она.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. Представительница Украины на конкурсе песни "Евровидение 2013". Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

Настоящее имя звезды Инна. По словам певицы, ей всегда хотелось, чтобы сценическое имя было связано с ее корнями. По папиной линии у Огневич много кровей: сербы, венгры, один прадедушка даже был итальянцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Огневич прокомментировала участие в шоу "Холостячка". Она рассказала, что ее путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений – звезде даже пришлось посещать психотерапевта. В результате Огневич удалось справиться с проблемами и она благодарна за опыт, который ей помог понять, чего она хочет.