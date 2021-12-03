Злата Огневич кардинально изменила имидж перед финалом 'Холостячки'

Украинская певица и главная героиня романтического реалити "Холостячка-2" на телеканале "СТБ" Злата Огневич неожиданно изменила образ перед финальной серией проекта. Артистка заплела афро-косички.

По словам исполнительницы, это уже ее второй опыт с подобной прической, однако раньше она ходила с ней гораздо дольше. Об этом звезда рассказала своим подписчикам в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для себя Злата выбрала естественный цвет кос, но использовала длинные волосы, которые достигают конца спины. Такую экзотическую прическу главная "холостячка" страны приурочила к съемкам своего нового клипа на песню "Клинок".

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Певица поделилась, что в этот раз ей не долго придется наслаждаться длиной, ведь совсем скоро она поучаствует в секретном проекте, организаторы которого не позволили ей оставить косы.

Однако сейчас она наслаждается прической, комбинируя ее с разными стилями одежды. Огневич нравится, как афро-косички выглядят на американской певице Алише Кис и актрисе Зои Кравиц.

Отметим, что на финал "Холостячки-2" Злата пришла в своем привычном образе. На ней был белый костюм-двойка, а волосы уложили в аккуратные локоны.

Коротко о звезде:

Злата Огневич (настоящее имя Инна Бордюг) – 35-летняя украинская певица родом из Крыма. Главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Представляла Украину на "Евровидении-2013". Родилась и выросла в семье учительницы и военного хирурга.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты романтического шоу вычислили, кого в финале выберет Злата. Мужчину опознали по рукам в видео-анонсе финального выпуска.