Зибров показал свою 25-летнюю дочь: с рождения очень похожа на меня. Фото

Украинский эстрадный певец Павел Зибров показал совместные фото со своей дочерью Дианой Зибровой, а также то, как она выглядела в детстве. Таким образом 64-летний артист поздравил девушку с 25-летием, которое она встретила в понедельник, 21 февраля.

Поздравления звезда обнародовал в личном Instagram-аккаунте. Отметим, что Диана является единственным общим ребенком Павла и Марины Зибровых, хотя в первом браке нынешняя супруга знаменитости родила сына Александра (1980). Брат со своей сестрой Дианой не общается.

День рождения дочки артист назвал большим праздником для его семьи. Он сказал, что девочка – это их счастье, надежда и большая любовь.

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Зибров сообщил: он был с Мариной во время родов, когда ребенок появился на свет. "Я присутствовал, когда наше маленькое чудо впервые увидело этот мир. И уже тогда она была очень похожа на меня. Годы прошли очень быстро: первые шаги, первые слова, школа, институт. И уже взрослая, красивая, воспитанная, чуткая, вежливая девушка, моя гордость, мой помощник в работе и мой советчик. С ней я молодой, упорный, веселый", – признался эстрадный исполнитель.

Отметим, что Диана является PR-менеджером отца, а также выполняет SMM-работу на его страницах в социальных сетях.

Вокалист указал, что дочь открывает для него молодежную культуру, заставляет всегда быть в форме и следит за его творчеством. Она присутствует на концертах, интервью и других съемочных площадках папы.

"Я очень благодарен своей Маринке за этот самый дорогой подарок в жизни", – добавил Зибров. Он пожелал дочери быть любимой, счастливой и здоровой.

"Пусть господь бог бережет тебя под мирным небом нашей Мамы Украины. С днем рождения, моя единственная девочка, моя любовь!.." – написал звезда.

Напомним, что Зибров был женат дважды. Первая его избранница по имени Татьяна ушла к своему студенту, когда артисту было 27 лет.

Со второй женой, Мариной Зибровой, певец узаконил отношения в 1994-м. Женщина работает директором, режиссером и художником по костюмам в театре Зиброва.

Коротко о знаменитости:

Павел Зибров – известный певец, композитор, автор текстов песен. Народный артист Украины (1996). Родом из села Червоное Винницкой области.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зибров рассказал об интимных отношениях со своей женой Мариной, с которой он прожил вместе 27 лет. 64-летний артист признался, что сексуальная жизнь в браке отличается от той, которая была в начале романа, но все зависит от настроения.