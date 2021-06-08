Журнал MAXIM впервые назвал самой сексуальной женщиной мира темнокожую певицу

Американская певица, актриса и модель Тейяна Тейлор возглавила рейтинг "Топ-100 самых сексуальных женщин в мире" по версии журнала Maxim. Звезда стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила ежегодный список.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте журнала. Тейяна украсила обложку Maxim, представ перед камерой в белом топе, армейских штанах с низкой талией и грубых сапогах (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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На других кадрах Тейяна продемонстрировала свой роскошный бюст и невероятно спортивное и рельефное тело. Она позировала в спортивном костюме, комбинезоне и сексуальных платьях.

"Кто-нибудь, ущипните меня! Принять этот титул и поучаствовать в фотосессии было очень волнительно для меня. Как предпринимательница, жена и мать двоих детей, я обычно прячусь за трениками, винтажными футболками, очками и прической, которую успеваю сделать на скорую руку. Так что, как видите, у меня не так много времени, чтобы быть и чувствовать себя сексуальной", – заявила звезда.

Коротко о знаменитости:

Тейяна Тейлор – американская певица, актриса, танцовщица и модель из Гарлема. В 2007 году подписала контракт с лейблом Star Trak Entertainment Фаррелла Уильямса, тогда же получила известность благодаря участию в реалити-шоу "My Super Sweet 16" на MTV. В кино дебютировала в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее престижный американский глянец People назвал имя самого сексуального мужчины планеты в 2020 году. Им стал 33-летний темнокожий актер Майкл Б. Джордан.