Жители Донбасса – 'счастливые люди': пропагандист выдал порцию бреда, почему украинцы под оккупацией живут лучше москвичей

Российский кинопродюсер Юрий Сапронов публично выдал чушь о "счастливой" жизни украинцев на временно оккупированной территории Донбасса. По словам пропагандиста, несмотря на сложные условия, люди в этом регионе не теряют позитивный настрой и особую чистоту, чему якобы могут только позавидовать москвичи.

Видео дня

Как пишут росмедиа, такую "гениальную" мысль он высказал во время концерта, приуроченного выходу его нового сериала о так называемой "СВО". Сапронов заявил, что во время общения с жителями Донбасса смог получить особый заряд энергии.

"Знаете, они все искренние. Ты приехал – они к тебе тянутся. У них отношение как будто чище, прозрачнее. Они счастливые люди, они во многом счастливее нас здесь. При том, что там летают, там иногда что-то взрывается, там гораздо более настоящая жизнь", – выдал пропагандист.

Что известно о кинопродюсере

Юрий Сапронов родился 25 марта 1964 года в Санкт-Петербурге. В 1987-м он начал развивать свою карьеру в индустрии кино. Сначала Сапронов работал администратором в российских студиях, а со временем занял должность генерального директора компании "Всемирные российские студии". Стоит отметить, что предприятие активно сотрудничает с крупнейшими пропагандистскими телеканалами страны-агрессора.

Сапронов снял немало различных проектов, а его последней работой стал сериал "Ландыши. Такая нежная любовь". Сюжет ленты довольно банальный – обычный парень заключает фиктивный брак с дочерью миллиардера, а со временем по-настоящему влюбляется в нее. Когда же чувства возникают и у девушки, юноша решает пойти на войну. Проект частично снимали в оккупированном Мариуполе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бедняков раскрыл ужасы, которые происходят в его родном Мариуполе за фасадом "русского мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!