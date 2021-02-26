Жерар Депардье впервые ответил на обвинение в изнасиловании

Известный французский актер Жерар Депардье ответил на выдвинутое против него обвинение в изнасиловании. Он заявил, что не виновен и собирается доказать это в суде.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на La Repubblica. По словам 72-летнего артиста, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств. Он подчеркнул, что 10 марта появится в суде, где будет отстаивать свою честь.

"Нет никаких доказательств, нет ничего против меня, поэтому я очень спокоен. Я могу лишь отрицать все обвинения настолько ясно, насколько это возможно, так же как я уже делал это в присутствии следователей. Для меня расследование уже было закрыто за недостаточностью доказательств. В суде я снова смогу подтвердить свою невиновность. Я невинен – и мне нечего бояться", – заявил Депардье.

Артист также выразил уверенность, что судья не поверит в то, что он может быть насильником.

Напомним, что недавно Жерару Депардье снова было предъявлено обвинение в изнасиловании. Речь идет о событиях 2018 года, когда артист, предположительно, совершил действия сексуального характера в отношении 20-летней актрисы, чье имя не называется.

Как писала ранее газета Le Parisien, Депардье предложил девушке помощь в карьере. Он пригласил ее на репетицию в свой дом в Париже, где якобы надругался над актрисой 7 и 13 августа 2018 года.

Начавшееся расследование было приостановлено в начале 2019 года, после того как следователи не смогли собрать достаточных доказательств для предъявления обвинения. Однако летом 2020 года его возобновили по жалобе актрисы, а в декабре Депардье предъявили обвинение.

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