Женя Галич в свой юбилей попросил украинцев сделать ему подарок и 'поблагодарил' их откровенными фото

Лидер группы O.Torvald и военный, который с начала полномасштабного вторжения защищает Украину от России, Женя Галич на свой 40-й день рождения обратился к поклонникам за помощью, за что они получили небольшой презент. Он огласил свое заветное желание и заявил, что этого не хватает для полного счастья.

"Мне наконец-то 40! И теперь я знаю ответы на все свои вопросы. Счастлив ли я? Почти… Единственное, чего не хватает – чтобы исчезла вся русня… и тогда все будет", – написал он в поздравительном посте с полуобнаженными фото.

Певец уже третий день рождения празднует в военной форме, поэтому попросил украинцев помочь финансово, чтобы он и вся команда O.Torvald, также защищающая страну, смогли отпраздновать его 41-летие в мирной стране.

"Война продолжается. Потребностей много. 135 [батальон 114-й отдельной бригады терробороны ВСУ] мужественно и преданно держит оборону. Лучший подарок уже 3 год подряд – донат!" – написал он.

В обращении певец призвал вместо словесных поздравлений забросить донат на "банку", а для особых поздравлений – совместить и то, и другое.

В приветственном посту он отметил, что в последние годы не замечает течения своей жизни, что заставляет саморефлексировать. "Мне 40… Верится? Нет. Совсем. Для самого себя последние 15 лет пролетели незаметно. Картинка часто менялась. Взлеты, падения, ошибки, абсолютная эйфория и мучительная боль. Последние годы чаще всего вопрос самому себе: "Кто я такой?", "Чего я хочу от себя?", "Кто я на самом деле?", "Что дальше?" и так далее… Эти вопросы шумели в голове постоянно и сводили с ума…" – признался Галич.

К посту Галич прикрепил "карусель" с нескольких полуобнаженных фото, а в InstaStories "ворвался" в свои 40. "Говорят, в 40 все только начинается. Начнем с нюдсов..." – прокомментировал свое решение.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Галич подверг критике творчество некоторых популярных украинских певцов за их "искусственный патриотизм" в песнях. Артист подчеркнул, что речь идет не об уважаемом им авторе, а лишь о его личном восприятии трека.

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