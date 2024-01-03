Женщина с голубями из фильма 'Сам дома' изменилась до неузнаваемости: позади издевательство мамы и 32 попытки суицида

78-летняя ирландская актриса Бренда Фрикер сыграла печально известную женщину с голубями в популярном рождественском фильме, вышедшем на экраны более трех десятилетий назад. Ей было всего 47 лет, когда она снялась в фильме "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" в 1992 году.

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За эти годы знаменитость пережила трудный период, о котором раньше никому не рассказывала. В частности, Фрикер пыталась покончить с жизнью 32 раза, сообщает Entertainment Daily.

Поклонники "Один дома" были бы ошеломлены, увидев звезду культового фильма через 31 год после его выхода. Кроме того, мало кто знает, что Бренда на самом деле имеет "Оскар за лучшую женскую роль второго плана". Однако длительный период своей жизни актриса боролась с депрессией, переживала детские травмы, связанные с матерью, и даже неоднократно пытались покончить с собой.

Детство и отношения с матерью

По словам Фрикер, ее мать была женщиной, которая "не умела себя контролировать". Она часто била дочь по лицу, что было только вершиной айсберга. Поэтому звезда была вынуждена проходить многолетнюю терапию.

"Мы всегда истекали кровью, – сказала актриса о себе и младшей сестре. – Она била под коленями, чтобы мой отец не видел этого, потому что мы носили гольфы". Однако, как и многие любящие дочери, Бренда все еще испытывает стыд за то, что плохо отзывается о своей матери.

Фрикер также испытала сексуальное насилие в детстве от друга семьи. "Как бы то ни было, это произошло со мной", – откровенно рассказала она.

Депрессия и попытки самоубийства

Обладательница Оскара долгое время боролась с депрессивным состоянием и проживала жизнь "отшельника". Одна из ее самых известных ролей – женщина с голубями из фильма "Один дома 2", бездомная одинокая, утешающая Кевина Макалистера, когда тот потерялся в Нью-Йорке. Ранее Бренда сравнивала себя с персонажем, поскольку она также считает себя "отшельником" в реальной жизни.

На одном из шоу, Бренда призналась, что пыталась покончить с жизнью 32 раза. В прошлом году она появилась в гостях Томми Тирнана и сказала, что ей оказывают помощь в борьбе с депрессией. После карантина актриса рассказала: "Я пошла к врачу, и он сказал: "Мы дадим тебе более сильные антидепрессанты".

Брак с алкоголиком и безумная любовь

Бренда Фрикер вышла замуж за режиссера Барри Дэвиса в 1979 году, но через 9 лет пара развелась. В этом актриса обвинила алкогольную зависимость своего возлюбленного.

Она рассказала, что, хотя они были "безумно влюблены", борьба Барри с алкоголизмом заставила ее расторгнуть брак. "Мы продолжали видеться", – призналась Фрикер, однако их отношения все же подошли к концу в 1991 году из-за смерти мужчины.

Бренда в то время была на съемках в Австралии и не смогла приехать на его похороны. "Они не пустили меня домой на похороны, потому что я была его бывшей женой и контракт был обязывающим, – рассказала она. – Я не знаю, где он похоронен, и не хочу знать". У пары не было детей и с тех пор Бренда так и не вышла замуж.

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