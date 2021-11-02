Женщина с длинной бородой стала звездой TikTok и раскрыла секрет своего успеха. Фото

36-летняя американка стала звездой сети, после того, как отпустила бороду и стала призывать женщин не стесняться своей внешности. Также она активно выкладывает свои откровенные снимки на площадке OnlyFans.

Женщина, которая подписана в социальной сети TikTok, как "PeekabooPumpkin" собирает сотни тысяч лайков и просмотров в сети, пишет Daily Star. Она описывает себя, как "настоящий бородатый урод" и "волосатая толстушка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Американка часто общается со своими поклонниками в прямых эфирах, где зачастую отвечает на вопросы о бороде.

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Одна из подписчиц "PeekabooPumpkin" спросила у нее, как удалось обрести уверенность в себе, на что та ответила, что понадобилось много времени и усилий, чтобы прийти к этому.

"Мне нужно было много работать над собой, чтобы принять свою бороду и теперь я чувствую себя гораздо счастливее", – прокомментировала она.

Также у бородатой женщины поинтересовались, почему у нее волосы только на шее и подбородке, а не на лице.

"Вот так оно и растет. Хотелось бы, чтобы было больше, но не будет. Просто так оно и есть", – отметила она.

Отвечая на другие вопросы пользователей сети, американка рассказала, что счастлива в браке, что работает полный рабочий день, а также, что "она ходячее доказательство того, что лазерная эпиляция не работает".

К слову, женщина дополнительно зарабатывает деньги на сайте для взрослых "OnlyFans". Она берет около 12 долларов в месяц за откровенный контент.

Несмотря на то, что "PeekabooPumpkin" подвергается постоянной критике, у нее есть и "армия защитников", которые поддерживают женщину в сети.

"Вы обращаетесь с этими ненавистниками с изяществом и уравновешенностью. Молодец", "Я не могу не любить вашу энергию!", "Даже с бородой вы все равно красивы", "Когда ты женщина с растительностью на лице, ты учишься любить себя по-другому", – пишут люди.

Добавим, что у "PeekabooPumpkin" более 76 тысяч подписчиков в социальной сети TikTok, а ее видео набирают сотни тысяч просмотров.

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