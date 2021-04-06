Женщина пожаловалась на очень длинный большой палец ноги и удивила врачей. Фото

Американка Анна Таннило появилась на реалити-шоу "Мои ноги убивают меня", где показала хирургу Брэду Шефферу свой сверхдлинный большой палец на ноге. Доктор отметил, что никогда еще лично не видел пациента с такой аномалией.

Соответствующие снимки и подробности были опубликованы изданием Daily Star. По словам Таннило, данная программа – это ее последний шанс, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. На фото видно, как доктор оценивает палец ноги женщины, прежде чем признать: "Это определенно что-то нереальное" (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Доктор Шеффер заявил, что удлиненный палец Анны может вызвать у нее серьезные проблемы в будущем. По его словам, аномалия может привести к артриту, защемлению суставов, боли при каждом шаге. Однако пока не известно, предстоит ли женщине операция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница американского штата Луизиана Тессика Браун сделала прическу, по ошибке зафиксировав ее клеем, и в течение месяца не могла избавиться от него. Тогда она обратилась в отделение скорой помощи, где провела 22 часа.