Женщина отказалась всего от одного напитка и похудела на 38 килограмм. Фото до и после преображения

В 2007 году англичанка Анжела Диммер из Бристоля потеряла мужа Джона. На тот момент она весила 109 килограммов. Однако вес постепенно начала расти, а здоровье ухудшаться. Дело в том, что практически каждый вечер женщина выпивала по два бокала вина, а то и больше. В результате врачи диагностировали у Анжелы сахарный диабет.

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Когда проблемы со здоровьем и лишним весом просто нельзя было игнорировать, женщина решилась раз и навсегда изменить свою жизнь. Первое, что пришлось ей сделать – отказаться от любимого алкогольного напитка, который сопровождал ее вечерами после смерти мужа. OBOZREVATEL решил рассказать, какой путь преодолела англичанка, а также показать, как она изменилась.

"Я всегда была полноватой, но когда я потеряла мужа, вес начал ползти вверх. Я поняла, что не могу нормально ходить. Мне всегда было больно, и я не могла долго стоять. В итоге у меня даже диагностировали диабет... Раньше я любила выпить. Красное и белое вино было моим любимым напитком. Я никогда не пила по понедельникам, потому что говорят, что нужно всегда иметь сухой день, но я наслаждался несколькими бокалами вина в другие дни недели, а в выходные, возможно, и больше. Вероятно, я выпивал около четырех бутылок вина в неделю", – призналась Анжела.

Что касается питания, то сильно вредной пищи в рационе женщины не было. Она, как и все, могла порой порадовать себя McDonald's, но преимущественно ела обычную еду. Правда, порции были чуть больше стандартных. Тем не менее, стало очевидным, что основная причина набора веса – именно вино, а точнее его регулярное употребление.

Набор веса, постоянная слабость и боль при ходьбе влияли и на моральное состояние англичанки. Будучи уже взрослой женщиной, она осознала, что совсем не уважает и не любит себя. Анжела ненавидела покупать новые вещи, а если и делала это, то выбор всегда падал на мешковатую одежду: огромные футболки и спортивные штаны.

Однако все начало меняться после отказа от вина. Дополнительной мотивацией измениться стала поездка на отдых в Дубай.

"В моем возрасте это была последняя попытка похудеть, поэтому я решила попробовать диету. Для меня было огромным стимулом видеть, как уменьшается размер моего платья и вес на весах. Сейчас я могу три раза в неделю пройти четыре мили пешком, я записалась в тренажерный зал, где посещаю занятия по аквафитнесу и круговой тренировке. Раньше я никогда этим не занималась. Теперь я не могу долго сидеть на месте. Мне нравится гулять", – поделилась женщина.

Анжела отказалась от вина, также перестала употреблять картофель и коровье молоко. Благодаря правильной диете ей удалось не только скинуть 38 килограмм к 77-ми годам, но и победить диабет. Сейчас у англичанки уже есть правнуки, но она не прекращает заниматься собой: своими фигурой, здоровьем и внутренним состоянием.

"Удивительно, что я могу ходить в магазины одежды и покупать то, что мне нравится. Я ношу вещи, которые раньше не выбрала бы, и делать покупки так весело. У меня совершенно новый гардероб", – рассказывала 77-летняя женщина.

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