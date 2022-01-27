Женщина сбросила 30 кг во время пандемии COVID и раскрыла простой секрет похудения

Ирландка по имени Лиза О'Коннор на протяжении нескольких лет борется с лишним весом, постоянно то теряя его, то вновь набирая. Во время пандемии COVID женщина приняла решение похудеть и смогла скинуть 30 кг благодаря подсчету калорий.

Она рассказала изданию RSVP Live, что ее вес увеличился после рождения ребенка, который появился на свет перед началом пандемии. Лиза призналась, что ей было одновременно трудно и страшно заниматься своим телом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Это было очень страшно. Все боялись этого неизвестного вируса, и повсюду в новостях говорилось, что все толстые люди попадают в отделение интенсивной терапии, а я тогда была толстой", – рассказала О'Коннор.

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Она добавила, что у нее раньше был опыт похудения, но долго свой идеальный вес женщина не могла удержать.

"Я худела раньше, а когда у меня появился сын, вновь набрала. Тогда у меня была напряженная работа, но действительно не было мне оправданий не заниматься", – сказала ирландка.

Вскоре Лиза узнала о подсчете калорий и решилась попробовать. Она кушала в пределах дефицита.

"Я не хотела быстро похудеть. Я хотела иметь возможность делать что-то в долгосрочной перспективе. Потребуется пара недель, чтобы привыкнуть к подсчету калорий", – подчеркнула О'Коннор.

Женщина благодаря подсчету калорий смогла сбросить 30 кг и теперь чувствует себя намного лучше.

"Я выгляжу теперь моложе. Мне нравится ходить за одеждой, потому что раньше я ходила и покупала большие джемперы, чтобы все скрыть. Но теперь у меня тонкая талия, так что я собираюсь ее показать!" – заявила ирландка.

Советами о правильном питании и подсчете калорий Лиза делится в своих социальных сетях.

"Я думаю, что первый шаг для любого человека — это быть готовым. Неважно, какая диета. Все дело в силе воли. Если ее нет, то не получится. Но каждый может отслеживать, что ест. Привыкайте записывать. И иногда, когда вы видите количество калорий в вещах, вы, естественно, начинаете сокращать или выбирать более здоровый вариант", – подытожила Лиза О'Коннор.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 35-летняя британка похудела почти на 30 килограмм, ради свадьбы своей сестры. По ее словам, ей удалось скинуть лишние килограммы благодаря физическим упражнениям, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.