Жительница Ирландии похудела на 70 кг из-за угрозы умереть от ожирения. Фото до и после

Ирландка Кэрол Муни Мюррей поделилась своей фантастической историей похудения, спасшей ей жизнь. Врачи прогнозировали, что из-за проблем со здоровьем она не доживет и до сорока лет.

Женщина страдала из-за болезней на фоне ожирения начиная с подросткового возраста, однако только в 38 лет смогла избавиться от лишнего веса. О своем невероятном пути к телу мечты жительница города Корк рассказала изданию Rvsp Live (чтобы посмотреть фото до и после, доскролльте до конца страницы).

Кэрол вспомнила, что ее "бой" с избыточными килограммами начался еще в юности и какое-то время ей действительно удавалось контролировать свой вес, но не долго.

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Женщина призналась, что в течение трех лет у нее произошло 6 выкидышей, из-за чего она "упала" в депрессию и перестала следить за собой. По словам ирландки, ей было безразлично, как она выглядит и чем питается.

Из-за такого образа жизни проблемы со здоровьем обострились, а врачи только разводили руками.

"Смотрите, вам нужно что-то с этим делать. В противном случае вы не доживете до своего сорокалетия", – вспомнила Муни Мюррей слова медиков.

После нелестных прогнозов врачей Кэрол решила обратиться за помощью к английской организации Slimmimg World, помогающей желающим худеть. Благодаря новому образу жизни ей удалось сбросить 70 килограммов и избавиться от проблем со здоровьем.

Героиня статьи полностью поменяла свой рацион и начала заниматься спортом, а своими успехами решила делиться с подписчиками в Instagram. Новоиспеченный фуд-блогер выкладывает фотографии своих блюд и делится рецептами.

Раньше безутешную женщину беспокоили диабет, высокое давление и уровень холестерина. Ей приходилось принимать по 8 таблеток в день, чтобы ее организм нормально функционировал.

"Теперь я действительно наслаждаюсь своей жизнью. Я стала более социальной. Я всегда сидела и смотрела, как все наслаждаются жизнью, но не участвовала в этом. Теперь все изменилось", – рассказала женщина.

Кэрол советует людям с такими же проблемами не отчаиваться, а уверенно шагать к своей цели. Ведь, не смотря на мнение окружающих, главное то, что мы думаем о себе.

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