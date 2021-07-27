Женщина бросила работу в церкви и стала стриптизершей-миллионершей. Фото

Николь Митчелл уволилась с должности проповедницы и устроилась на работу стриптизершей. На сегодняшний день она получает большую заработную плату и живет в особняке за миллион долларов.

По словам женщины, ей нравится, что сейчас в ее жизни намного больше свободы. Кроме того, у нее появилось больше времени на себя и свою семью. Сейчас на странице в Instagram у Николь более 180 тысяч подписчиков. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, сейчас Николь зарабатывает от 30 тысяч до 100 тысяч долларов в месяц.

"Я живу в доме за миллион долларов, где на меня работают люди. В различные путешествия я беру с собой своих детей. Для меня это свобода. Это радость. Это мир. Это изобилие", – рассказала женщина.

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По словам стриптизерши, чтобы добиться успеха – нужно рисковать. Как сообщила Николь, из-за новой работы ее брак распался, но ей не страшно было остаться матерью-одиночкой с тремя детьми. Женщина считает себя "самой лучшей мамой".

"Когда я работаю, то чувствую себя намного сексуальней и свободней, нежели тогда, когда была проповедницей. Я считаю, что самая большая токсичность в отношении сексуальности, секса и тела может исходить от той церкви, из которой я пришла", – добавила Николь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена аргентинского футболиста "Валенсии" Эсекьеля Гарая Тамара Горро станцевала стриптиз под знаменитую песню Джорджа Майкла "Careless Whisper".