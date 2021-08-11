Женщина без анестезии родила ребенка-гиганта. Фото

Чесити Уорд, известная под именем Craft Mom в TikTok, родила малыша весом 11 фунтов (почти 5 кг) без эпидуральной анестезии. Во время родов врачи не могли обезболить процесс из-за аллергии у роженицы.

Женщина призналась, что процесс был довольно тяжелым. Однако после появления на свет прекрасной малышки, счастливая мама поняла, что эти невероятные усилия себя оправдали. Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Вы все хотите увидеть самого большого ребенка? Вот моя доченька, которую я родила без эпидуральной анестезии, потому что у меня аллергия. Это чертовски больно", – объяснила женщина.

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Чесити также показала первые фото с новорожденной девочкой.

"Все эти снимки сделаны в больнице. Она намного больше, чем мы все себе представляли", – добавила роженица.

Также стало известно, что изначально врачи говорили будущей маме, что ее ребенок родится довольно маленьким. Однако их предположения оказались неверными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее женщина, которая родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет в Великобритании, призналась, что была уверена в том, что родит близнецов. Ее живот был слишком большим. Малыш Ронни-Джей Фьютрелл появился на свет с весом 11 фунтов 5 унций (более 5 кг).