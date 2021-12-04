Жених Тринчер, находившийся на 'голодной тусе', назвал виновного в смерти Славитича и госпитализации Залиско

Скандальный блогер, жених популярной украинской певицы Анны Тринчер Александр Волошин, который также присутствовал на "голодной тусе" во Львове 27 ноября, обвинил Романа Салабая в смерти Романа Славитича и госпитализации Александра Залиско. Также он признался, что не знал о памятных датах.

Соответствующие заявления он сделал на личной странице в Instagram-stories. "У меня ком в горле от того, что происходит. Многие молчат и боятся говорить, а я не буду", – заявил он (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Блогер в своих stories решил восстановить хронологию событий, рассказав, что 27 ноября приехал на день рождения блогера Александра Залиско, однако, по его словам, он не знал, что это был День памяти жертв Голодомора.

Видео дня

"Признаюсь честно, узнал об этом уже на следующий день, когда один из блогеров начал манипулировать людьми и призывать их буллить всех, кто был на вечеринке", – написал он.

Далее Волошин вышел в "разговорные stories", в которых извинился, а также отметил, что в этот же день на телеканалах транслировались концерты и телепередачи. Однако Александр подчеркнул, что не станет "переводить на них стрелки" и опубликовал обращение к блогеру, которого считает виновным.

"Хочу спросить у человека, который начал травить именно нас, людей которые были на вечеринке, блогеров, с которыми с его стороны есть предвзятое отношение", – говорится в stories.

Волошин тегнул профиль блогера Романа Салабая и поинтересовался у него, "как ему спится по ночам", обвинив, таким образом, его в хейте, обрушившимся на блогеров. Также Александр заявил, что Роман "виноват в том, что они начали терять работу".

"Как тебе засыпается по ночам, когда ты понимаешь, что отобрал у огромного количества людей большую часть заслуженного дохода. И самое главное, как ты будешь засыпать, зная, что из-за твоих действий не стало человека", – заявил Александр.

Кроме того, он сказал, что Роман якобы стал перекручивать ситуацию и манипулировать чувствами людей.

"Если бы человек не начал перекручивать ситуацию, не начал манипулировать и играть на чувствах людей, то никаких бы смертей, больниц, инфарктов не было бы", – уверяет Волошин.

В свою очередь, Роман Салабай ответил на обвинения в свою сторону от Волошина, сказав, что "эту вакханалию нужно заканчивать".

"Вижу, что единственный выход это просто не реагировать на абсурдные, не выдерживающие никакой критики выражения "голодной тусы" Меня единственное беспокоит наше ближайшее будущее. Потому, что эта ситуация показала одно – какое влияние люди с большой аудиторией, но с отсутствием морально-этических ценностей имеют на подрастающее поколение", – написал Роман Салабай Instagram-stories.

Он прикрепил скриншот сообщений, которые присылают пользователи сети в Instagram.

Стоит добавить, что блогеры, которые присутствовали на вечеринке в честь дня рождения Александра Залиско во Львове 27 ноября, записали видео, в котором попросили прощения и сказали, что сожалеют.

Напомним, 27 ноября блогер-миллионник Александр Залиско отмечал свое 29-летие во Львове, организовав роскошную вечеринку с элементами эротики в городском Доме ученых. Он пригласил множество известных украинских блогеров и знаменитостей. Праздник припал на День памяти жертв Голодомора, из-за чего на участников мероприятия обрушился хейт.

На Залиско был составлен протокол, а дело передали в суд. Кроме того, после скандала многие известные компании отказались сотрудничать с блогерами-гостями.

В пятницу, 3 декабря, стало известно, что в возрасте 75 лет скончался директор Дома ученых Роман Славитич. В тот же день Александр Залиско опубликовал эмоциональное видео, в котором высказал свои соболезнования родным и обратился к хейтерам, обвинившим его в случившемся.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Залиско попал в больницу. Его госпитализировали с нервным срывом после видео с извинениями.