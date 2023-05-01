Жена Тищенко рассказала, как поправилась на 17 кг, и показала себя в наибольшем весе. Фото

Супруга скандального украинского политика и ресторатора Николая Тищенко, бизнесвумен и блогер Алла Барановская призналась, что в 2022 году набрала 17 килограммов. Вес начал стремительно расти весной, как раз после начала полномасштабной войны. Это был результат постоянных стрессов и проблем с гормонами.

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Барановская решила поделиться своей историей с подписчиками в Instagram, дабы доказать интернет-пользователям, что женское тело может быть разным. Она обнародовала снимки в своем наибольшем весе и показала, как изменилась.

Сантиметры в объемах появлялись очень стремительно, при этом знаменитость, как заверила она сама, совсем не занималась перееданием. Более того, ела очень мало.

"Женское тело может быть разным. Здоровая женщина из-за стресса и гормонов может не узнать себя буквально за пару месяцев. В конце апреля 2022 года я начала стремительно набирать вес, при этом я почти ничего не ела. Летом была уже +17 кг. Я долго думала, делиться ли своей историей здесь", – начала супруга Тищенко.

Когда блогер увидела на весах +17 кг, то приняла решение вернуть былые стройные формы. Она показала поклонникам, что ее тело – это результат тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни в целом, а не генетика, как привыкли многие думать.

"Мое тело сегодня – не генетика. Это был длинный и непростой путь. Показать себя я не боюсь", – призналась Барановская.

Под публикацией собралось немало положительных отзывов. Комментаторы делятся собственными похожими историями и благодарят за честность, ведь часто в сети показывают лишь красивую картинку с отфотошопленными телами и лицами.

"Многие женщины прошли или проходят через это... Это следствие сильного стресса. Я тоже набрала +5 кг. Но мы живы и это главное, а вес вернем", "Понимаю тебя и очень близка эта тема", "Свои +10 за два месяца я никогда не забуду, но именно на пути к здоровому организму/телу, я познакомилась с собой. Делись этим, сейчас это очень важно!", "У меня такая же проблема. Никогда не думала, что от стресса можно поправиться. +15 кг. Я на 9 месяце беременности была худее...поделитесь, как у вас вышло", – оставляют подписчицы Барановской.

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