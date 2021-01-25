Жена Сергея Бабкина о состоянии мужа: он стал плохо видеть

Жена украинского певца Сергея Бабкина Снежана рассказала о состоянии мужа, у которого ранее диагностировали редкую болезнь глаз. Женщина призналась, что зрение у артиста ухудшается чуть ли не каждый день и его нужно срочно "спасать".

Такими подробностями женщина поделилась в личных Instagram-сторис. Она также добавила, что они с Сергеем уже с нетерпением ждут февраля, чтобы отправиться в австрийскую больницу, где смогут остановить этот ужасный процесс (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Неделю назад было минус 50% центрального зрения, на сегодняшний день – минус 70% уже потеряно. Самое коварное в том, что это не ощущается... То есть, близко Сережа стал плохо видеть, а далеко он видит хорошо. И где-то на задние стенки идет этот ужасный процесс, но он идет так скрыто, что ты его не чувствуешь. И в какой-то день просто тебе могут выключить свет. Мы очень ждем первое число, чтобы мы смогли вылететь в Австрию и исправить это", – заявила она.

Ранее Сергей Бабкин дал большое интервью для OBOZREVATEL, в котором рассказал, о своем дне рождение и о протестах артистов против запрета концертов.