У Бабкина диагностировали редкое и очень опасное заболевание глаз: есть угроза слепоты

У певца и музыканта Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз. Артист сообщил, что сейчас он нуждается в срочной операции.

На странице в Instagram Бабкин признался, что покидает на время соцсети по причине состояния здоровья. Он рассказал, что неделю назад ему поставили страшный диагноз, из-за которого артист может ослепнуть.

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей. Время идет на дни", – поведал в фотоблоге артист.

По словам музыканта, необходимого оборудования в Украине нет, и поэтому он вместе с супругой Снежаной отправляется в Вену. Певцу предстоит сделать сложную операцию, которая запланирована на 5 февраля.

"Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", – заявил певец.

Поддержать Бабкина в Instagram принялись не только поклонники, но и украинские звезды. Так, Дантес, Дорофеева, Анатолич и другие прокомментировали публикацию и заявили, что готовы помочь артисту.

"Сереженька, родной! Если нужна помощь, мы всегда готовы во всем помочь! Надеюсь, все пройдет прекрасно!", "Мы с тобой", "Все будет хорошо! И будет у тебя нюх как у собаки, и взгляд как у орла", "Сереженька, дорогой наш! Держись, пожалуйста", – писали знаменитости в Instagram.

Ранее Сергей Бабкин дал большое интервью для OBOZREVATEL, в котором рассказал, о своем дне рождение и о протестах артистов против запрета концертов.