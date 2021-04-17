Жена продюсера "Квартала 95" снялась в белье и медицинском корсете на шее. Фото

Супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в черном белье с кружевными вставками и с фиксирующим корсетом на шее.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. В stories Саливанчук объяснила, что ложится в больницу на обследование перед операцией по удалению грыж в шейном отделе позвоночника (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра... Сегодня важный день, и я к нему готова", – написала Анна.

Поклонники поддержали звезду в комментариях к публикации, пожелав ей здоровья и удачи.

Коротко о знаменитости:

Анна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Наиболее известные проекты с ее участием – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".

Звезда замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Саливанчук рассказала, как потеряла ребенка и вышла на сцену. Это произошло в 2018 году.