'Жена приходила меня бить': украинка с наибольшим размером груди Мила Кузнецова рассказала об отношениях с женатым мужчиной

Модель Мила Кузнецова, известная как обладательница самого большого бюста в Украине, призналась, что имела отношения с женатым мужчиной, который был значительно взрослее ее. Более того, он разошелся с женой, чтобы быть вместе с девушкой.

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К тому времени модели было всего 20 лет и подобные отношения ей казались нормальными. Об этом Мила Кузнецова рассказала в интервью Славе Демину.

По словам девушки, 30-летний избранник угрожал самоубийством. Он работал в полиции и имел легкий доступ к огнестрельному оружию. Однако все прошло без жертв, и они вовремя поняли, что нужно заканчивать отношения.

"Он очень ревновал меня. Он говорил: "Когда ты пойдешь с подружкой в кафе, я буду считать это изменой". Он меня очень ревновал, потому что я была очень хороша. Вместе были примерно год", – отметила Кузнецова.

Из-за того, что она "увела" мужа, ей также угрожала жена экс-избранника.

"Он был женат, он развелся ради меня. Помню, его жена приходила меня бить. Но она так мала, худа была... Я же ее не приглашала разбираться. Если есть проблемы, то решай со своим мужем, а не со мной", – добавила модель.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мила Кузнецова рассекречивала свой вес. Значительную часть весит бюст.

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