Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала заявление в годовщину отношений: чувствую злость и горе

Жена звезды фильма "Крепкий орешек" Брюса Уиллиса – Эмма Хеминг Уиллис – поздравила мужа с годовщиной отношений и поделилась, насколько трудно ухаживать за актером, борющимся с деменцией. Супруги вместе уже 17 лет и за это время прожили немало проблем, однако самый тяжелый этап совместной жизни начался в прошлом году, когда знаменитости диагностировали неизлечимую болезнь.

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Как отметила Эмма Хеминг Уиллис в Instagram, теперь годовщина "оставляет тяжесть в сердце". Однако женщина привыкает к новому темпу жизни.

"17 лет нас. Раньше юбилеи приносили радость – сейчас, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и яму в животе. Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в "почему он, почему мы", чтобы почувствовать злость и горе. Затем отряхиваюсь и возвращаюсь к тому, что есть. А то, что есть… это безусловная любовь. Я чувствую себя благословенной, зная это, и это благодаря ему. Я бы повторила все это снова и снова, не раздумывая", – откровенно призналась Эмма Уиллис.

44-летняя модель, вышедшая замуж за актера в марте 2009 года, спустя 15 месяцев отношений, также показала архивный снимок с любимым. На нем пара стоит на закате в море. Они выглядели невероятно счастливым.

Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: 12-летнюю Мейбл и 10-летнюю Эвелин. От первого брака с актрисой Деми Мур Брюс Уиллис имеет еще трое взрослых дочерей – Румер, Скаут и Талулу.

Известно, что о неизлечимой болезни актера мир узнал весной 2022 года, но тогда диагноз был другим – расстройство, которое влияет на то, как человек говорит (афазия). Уже через год ему был поставлен окончательный диагноз – лобно-височная деменция (ЛСД), которую невозможно вылечить и какая действует на память и поведение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Эмма Хеминг Уиллис назвала первый симптом, который сигнализировал о деменции у Брюса Уиллиса.

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